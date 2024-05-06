Авиационную опасность объявили в Херсонской области | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 21:39 Авиационную опасность объявили в Херсонской области В Херсонской области объявили авиаопасность, движение в Крым перекрыли РИА «Новости»

Читать 360 в

В Херсонской области объявили авиационную опасность, временно перекрыли движение в Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале «АПП Джанкой | Оперативно».

«Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой», — уточнил канал.

Реклама

Водителям также напомнили об алгоритме действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги. Если они находятся в очереди перед въездом, то всем пассажирам следует вернуться в машину и направиться в безопасное место.

В любом случае при сигнале тревоги не нужно паниковать и снимать происходящее, выкладывая в интернет.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона, собирающего и передающего СБУ данные о местах дислокации российских военных. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, санкции по которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.