Украинского шпиона задержали в Херсонской области | 360°

Важное 06 мая 2024, 12:12 Украинского шпиона задержали в Херсонской области ФСБ сообщила о задержании шпиона Украины в Херсонской области РИА «Новости»

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В Херсонской области силовики задержали украинского шпиона. По заданию спецслужб соседней республики он собирал и передавал данные о местах дислокации российских военных и вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу», — подчеркнули в ведомстве.

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Как удалось выяснить следствию, с марта 2022 по январь 2023 года мужчина передавал представителям СБУ сведения, касающиеся мест сосредоточения военнослужащих. Он также докладывал своим кураторам о нахождении вооружений и военной техники подразделений ВС России.

Целью шпионажа в ФСБ назвали срыв выполнения задач в рамках спецоперации. Против задержанного возбудили уголовное дело. Санкции по этой статье предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Всех причастных к противоправной деятельности еще предстоит установить.

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