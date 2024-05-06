Украинского шпиона задержали в Херсонской области | 360°

06 мая 2024, 12:12
Украинского шпиона задержали в Херсонской области
ФСБ сообщила о задержании шпиона Украины в Херсонской области
В Херсонской области силовики задержали украинского шпиона. По заданию спецслужб соседней республики он собирал и передавал данные о местах дислокации российских военных и вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Пресечена деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу», — подчеркнули в ведомстве.
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Как удалось выяснить следствию, с марта 2022 по январь 2023 года мужчина передавал представителям СБУ сведения, касающиеся мест сосредоточения военнослужащих. Он также докладывал своим кураторам о нахождении вооружений и военной техники подразделений ВС России.
Целью шпионажа в ФСБ назвали срыв выполнения задач в рамках спецоперации. Против задержанного возбудили уголовное дело. Санкции по этой статье предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Всех причастных к противоправной деятельности еще предстоит установить.
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ФСБ
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