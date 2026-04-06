Атаку украинских БЭК отразили в Черном море

Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ в северо-восточной части Черного моря, а также сбили ракету «Нептун-МД». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силы Черноморского флота отразили атаку безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря . Уничтожили четыре катера ВСУ, а также управляемую ракету большой дальности „Нептун-МД“», — заявили в ведомстве.

Утром 6 марта Минобороны рапортовало, что дежурные подразделения ПВО в течение минувшей ночи сбили 50 украинских дронов над регионами России, в том числе над акваторией Черного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что в период с 30 марта по 5 апреля российские военные взяли под свой контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. Среди них по два - в Харьковской и Запорожской областях, а также один в Сумской области.