Атаку на Курскую область сочли бесперспективной

Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ на Курскую область не имеет перспектив

Фото: РИА «Новости»

Атака ВСУ на Курскую область не имеет перспектив, боевиков рано или поздно заставят сдаться, уйти либо уничтожат. Об этом написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

По его мнению, США помогают вторжению Украины, чтобы чужими руками ослабить, а в перспективе — расчленить и уничтожить Россию.

«Для этого они нашли „прекрасный“ объект, который выполняет все их команды, теряет сотни тысяч людей, разрушает свою страну. И с фанатизмом выполняет эти действия», — подчеркнул политик.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков рассказал, что ВСУ не смогут долго продержаться в Курской области и будут нести тем большие потери, чем дольше останутся на этой территории.

Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что атака ВСУ свидетельствует о некомпетентности киевских властей.

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