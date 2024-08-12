Атака ВСУ на Курскую область свидетельствует о некомпетентности украинского руководства. Такое заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал отставной военный ВС США Дэниел Дэвис.

«Это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне», — заявил Дэвис.

ВСУ перебросили части с других направлений, чтобы атаковать российскую территорию и поддерживать операцию. Для украинской стороны это «добром не кончится», заявил американский военный.

Прибывшие на Украину истребители F-16 столкнутся с самой мощной системой ПВО Вооруженных сил России и их постигнет судьба американских танков. Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман назвал переброску самолетов «пустым жестом».