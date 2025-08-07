Атаку дронов отразили на севере Ростовской области

Российские военные отразили атаку по северу Ростовской области — в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — заявил он.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили более 80 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили над акваторией Азовского моря — 31. Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Черным морем, Крымом, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Орловской и Курской областями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотников пострадал один человек, его госпитализировали. Также в акватории около Новороссийска отразили атаку беспилотных катеров.