Один человек пострадал из-за падения сбитого дрона в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани в результате падения фрагментов сбитого беспилотника пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — сказал он.

Также окна выбило в частном доме, хозяйственная постройка получила повреждения на одном из участков. Еще небольшие возгорания возникли в Красноармейском районе, огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших.

По словам Кондратьева, в акватории рядом с Новороссийском отразили атаку безэкипажных катеров.

Ночью очевидцы рассказали 360.ru о мощных взрывах в Новороссийске. По их словам, громкие звуки начались примерно в 04:00. Взрывы раздались со стороны моря. В районе набережной включили сирену.