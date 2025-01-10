Силы ПВО за два часа сбили семь украинских дронов над российскими регионами
Силы ПВО РФ уничтожили семь дронов ВСУ над Россией
Дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Все дроны уничтожили в промежуток с 20:00 до 22:00 по московскому времени.
Четыре беспилотника сбили над Черным морем. Еще два уничтожили над Белгородской областью, один — над Курской.
О последствиях на земле Минобороны РФ не докладывало.
Вечером в пятницу, 10 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких ударах украинских дронов по объектам подведомственного ему региона. Один из БПЛА атаковал рейсовый автобус, два человека, в числе которых и местный боец самообороны, получили ранения.