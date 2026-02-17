Аэропорт Екатеринбурга закрывали на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Екатеринбурга вводили запрет на полеты самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

Он опубликовал сообщение о закрытии аэропорта в 07:25 по московскому времени. В 07:27 сообщил об открытии воздушной гавани.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал пресс-секретарь.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 150 беспилотников над Россией. Дроны ликвидировали в Крыму, Краснодарском крае, Калужской, Брянской и Курской областями, Черным и Азовским морями.

На Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Их быстро отправили в больницу и оказали медицинскую помощь. Также в результате ЧП четыре частных дома получили повреждения, в двух начался пожар, его оперативно потушили.