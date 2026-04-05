Атаку 30 дронов ВСУ отразили в Нижегородской области
Прошедшей ночью над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы противовоздушной обороны отразили атаку 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.
В результате падения обломков дронов повреждения получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», начался пожар.
«Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал Никитин.
Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий ЧП. Предварительно, никто не пострадал.
Минувшей ночью ВСУ атаковали Ленинградскую область, в регионе сбили 19 БПЛА. Обломки повредили в районе порта Приморск.