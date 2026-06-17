Атакованный в Брянской области автобус не имел никакого военного значения

Автобус из Белоруссии, атакованный украинским БПЛА в Брянской области, перевозил школьную футбольную команду из Гомельской области и не имел никакого военного значения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Егор Ковальчук.

«То есть это совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский», — подчеркнул он.

По данным Минздрава, ранения различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе пятеро детей, один из которых находится в тяжелом состоянии. В Брянскую область выехала бригада Центра медицины катастроф.

По словам Ковальчука, тех, кто не пострадал, разместили в ПВЗ и обеспечили всем необходимым. Там они останутся до прихода сопровождающей колонны и отправятся обратно в Гомель.

В автобусе ехали 44 пассажира — детская футбольная команда, направлявшаяся на отдых в Краснодарский край, и сопровождающие.

Одна из женщин, ехавших с юными спортсменами, погибла. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела и работают в тесном взаимодействии.

Брянский футбольный клуб «Динамо» предложил семьям юных спортсменов бесплатно разместиться на своей тренировочной базе.