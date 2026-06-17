Брянский клуб предложил гостиницу семьям пострадавших при ударе ВСУ футболистов

Семьи юных футболистов из Белоруссии, пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по автобусу, могут поселиться в гостинице на учебно-тренировочной базе белгородского клуба «Динамо» на время лечения и восстановления детей. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Там подчеркнули, что не могут остаться в стороне после случившейся беды.

«Футбольный клуб готов предоставить гостиницу на учебно-тренировочной базе для проживания семей пострадавших на период лечения и восстановления», — заявили в пресс-службе.

В клубе добавили, что заявления о том, что спорт остается вне политики, в очередной раз оказались враньем.

Украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус в Почепском районе Брянской области в среду, 17 июня. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей из юношеской футбольной команды белорусского города Речицы.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в результате удара беспилотника погибла женщина, ранения получили четверо детей и двое взрослых.

Она добавила, что криминалисты завели уголовное дело о теракте.