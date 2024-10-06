Дрон ВСУ влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок

ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один из украинских дронов влетел в окно жилого дома в селе Козьмодемьяновка, пострадал 13-летний ребенок.

«В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно, от вызова бригады СМП они отказались. В доме пробита кровля, выбиты окна и посечен фасад», — уточнил губернатор.

По его словам, украинский беспилотник повредил также автомобиль и навес хозяйственной постройки.

ВСУ обстреляли и город Шебекино. Там частично оборвались линии электропередач, аварийно-восстановительные бригады устранят последствия атаки после согласования с Минобороны. Власти уточняют последствия обстрела.

Утром ВСУ уже атаковали Шебекино. В больницу доставили женщину с минно-взрывной травмой.