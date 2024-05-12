Атаки начались на горячую линию Минздрава после обрушения дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 19:07 Атаки начались на горячую линию Минздрава после обрушения дома в Белгороде Глава белгородского Минздрава Иконников: атаки начались на горячую линию РИА «Новости»

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Многочисленные атаки начались на горячую линию для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

«На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь», — уточнил он.

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Позже Иконников заявил, что связь на горячей линии восстановили, звонки начали принимают в обычном режиме.

По данным МЧС, спасатели извлекли тела шести погибших при обрушении подъезда многоэтажки на улице Щорса.

ВСУ совершили атаку на Белгород 12 мая. В результате удара произошло обрушение подъезда с 10-го по первый этаж.

В результате ЧП пострадали 20 человек, среди них младенец и 16-летний подросток. В настоящее время 11 получивших травмы находятся под наблюдением врачей в больницах.