Атаки начались на горячую линию Минздрава после обрушения дома в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 19:07
Атаки начались на горячую линию Минздрава после обрушения дома в Белгороде
Глава белгородского Минздрава Иконников: атаки начались на горячую линию
Многочисленные атаки начались на горячую линию для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.
«На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь», — уточнил он.
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Позже Иконников заявил, что связь на горячей линии восстановили, звонки начали принимают в обычном режиме.
По данным МЧС, спасатели извлекли тела шести погибших при обрушении подъезда многоэтажки на улице Щорса.
ВСУ совершили атаку на Белгород 12 мая. В результате удара произошло обрушение подъезда с 10-го по первый этаж.
В результате ЧП пострадали 20 человек, среди них младенец и 16-летний подросток. В настоящее время 11 получивших травмы находятся под наблюдением врачей в больницах.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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