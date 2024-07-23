Атака дронов ВСУ унесла жизнь члена экипажа паромного судна

Оперштаб Краснодарского края: в порту «Кавказ» из-за удара БПЛА погиб человек

Фото: РИА «Новости»

Украинский беспилотник атаковал паром в порту «Кавказ». В результате удара погиб один человек, пострадали четыре члена экипажа и сотрудника порта. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Двоих пострадавших скорая доставила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем раненым необходимую медицинскую помощь. В RT отметили, что все пострадавшие являются гражданами России.

Из-за удара украинского дрона в порту вспыхнул пожар. Его потушили прибывшие на место ЧП спасатели. Атаку БПЛА подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он выразил соболезнования родственникам раненых и погибшего.

В ночь на 23 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией страны 25 беспилотников. В Минобороны сообщили, что дроны самолетного типа нейтрализовали над Крымом и акваторией Черного моря, а также над Брянской и Белгородской областями.

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