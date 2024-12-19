Атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Новошахтинске

В Ростовской области сработала система ПВО. Беспилотники вызвали пожар на территории нефтебазы в Новошахтинске, сообщил Telegram-канал Mash.
Обломки одного из сбитых дронов рухнули на нефтеперерабатывающий завод АО «НЗНП». Из-за этого на территории предприятия началось возгорание.
В Ростовской области, по информации Mash, военные сбили девять воздушных целей. Система ПВО работает уже третий час. Кроме завода в Новошахтинске украинские дроны нацелились на аэродромы в Таганроге и Батайске.
Около полуночи в небе над Ростовской областью сбили семь дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Из них шесть засекли в Таганроге и один в Батайске. Обошлось без разрушений. За несколько часов до этого силы ПВО обезвредили 10 ракет. В Каменском районе загорелся жилой дом и разбились окна в другой постройке. Никто не пострадал.
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