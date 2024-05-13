Атака беспилотников ВСУ унесла жизнь женщины в Курской области | 360°

13 мая 2024, 15:21
Атака беспилотников ВСУ унесла жизнь женщины в Курской области
Правительство Курской области: из-за удара украинского БПЛА погибла женщина
Украинские боевики атаковали с помощью дронов Глушковский район Курской области. В результате этого погибла местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе», — указали власти.
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Из-за удара пострадали три человека. Раненых поместили в районную больницу, врачи окажут им необходимую медицинскую помощь, добавили в пресс-службе.
Ранее военные ВСУ обстреляли ракетами Белгород. Один из снарядов 12 мая попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса. Из-за удара обрушился подъезд, погибло 19 человек. Украинские военнослужащие также атаковали Белгородскую область на следующий день — российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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