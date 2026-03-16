ВС России с 9 по 15 марта заняли два населенных пункта в зоне СВО

Российские подразделения с 9 по 15 марта освободили два населенных пункта в ДНР и Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В начале недели стало известно об освобождении села Голубовка, которое находится в Бахмутском районе на полпути от Славянска до Артемовска. Успешную операцию провела группировка «Юг».

В Сумской области группировка «Север» заняла Червоную Зарю. Это село расположено в Глуховском районе недалеко от курского приграничья. Перед штурмом бойцы зачистили небо от беспилотников, ударили по позициям и резервам Вооруженных сил Украины. Убедившись, что путь свободен, штурмовики вошли в населенный пункт.

После взятия Голубовки военные приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Одновременно развернулись бои в районе Коровьего Яра и Александровки.