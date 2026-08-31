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    ВС России поразили два логистических центра в Киевской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили в течение дня два логистических центра с военным имуществом в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Логистический центр «DHL Логистик» находится в селе Погребы, ВСУ хранили на его складах беспилотники и комплектующие к ним. в торгово-логистическом центре «Заммлер склад» в городе Борисполе находились грузы военного назначения, поставляемые на Украину западными странами.

    По объектам отработали российские ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также ВС России поразили логистический центр в селе Нерубайское Одесской области и сухогруз в порту Южный.

    Накануне российские военные ударили по комбинату асбестоцементных изделий в Киеве. Склады предприятия использовали для хранения взрывчатых веществ в интересах компании «Умные боеприпасы», которая производит беспилотники и боеприпасы.