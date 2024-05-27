Пять человек ранило при попадании ракеты ВСУ в здание Соцфонда в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по поселку Нижние Серогозы, ракета попала в здание Соцфонда

Украинские боевики атаковали поселок в Херсонской области. Ракета попала в здание Социального фонда, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Нижние Серогозы. Одна из ракет боевиков ВСУ попала в здание Социального фонда. По предварительным данным, пострадали пять человек. Сальдо уточнил, что информация еще уточняется.

«Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Однако киевских боевиков это нисколько не смутило», — констатировал губернатор.

Ночью 27 мая ВСУ атаковали Орловскую область. Дрон украинских боевиков упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, во время массированной атаки дронов ВСУ скончался водитель восьмой областной пожарной части. Еще трое получили ранения.