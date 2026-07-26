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Армия России поразила в Черном море балкер с военными грузами

Минобороны: армия России поразила в Черном море балкер с грузами для ВСУ

Фото: РИА «Новости»

ВС России поразили на переходе морем судно типа «балкер», которое перевозило военные грузы для Украины. Об этом сообщило Минобороны в «Максе».

Как сообщили в ведомстве, в течение дня российские военные продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим нужды ВСУ.

Также высокоточным оружием морского базирования и ударными беспилотниками поразили контейнерный терминал с военным имуществом в порту Черноморска.

В ночь на 26 июля Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности Украины. В Киеве целями стали два предприятия, производившие беспилотники большой и средней дальности, ударные и разведывательные модели.

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