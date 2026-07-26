ВС России ударили по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска атаковали задействованные в интересах ВСУ порты и объекты транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение дня военные поразили высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами контейнерный терминал в порту "Черноморск", а также морское судно типа «балкер» на переходе морем южнее Одессы. Обе цели осуществляли транспортировку или хранение военных грузов.

Ранее ВС России ударили по цеху сборки и хранения беспилотников в Киеве. На объекте работали специалисты из США, там ежемесячно собирали до тысячи аппаратов. В их число входили ударные дроны AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.

Также российская армия атаковала «Смарт интеллиджент систем». На этом предприятии создавали беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним: корпуса, электронные компоненты, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.