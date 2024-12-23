Армия России поразила украинские военные аэродромы

Минобороны: ВС России ударили по военным аэродромам на Украине

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по нескольким военным аэродромам и складам с ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны .

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах», — подчеркнули в ведомстве.

Для ударов по объектам армии Украины задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска, а также артиллерию.

Ранее в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил журналистам, что Вооруженные силы России вчера вечером нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде, после чего был слышен громкий взрыв.