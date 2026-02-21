Карповка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских войск. По данным Минобороны России , населенный пункт освободили подразделения группировки «Запад».

В свежей сводке ведомства также сообщили, что российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре противника. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники уничтожили транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS и поразили пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский признал уничтожение одной из производственных линий ракет «Фламинго» в ходе ракетного удара.