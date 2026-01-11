Армия России освободила Белогорье в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе спецоперации.

В ведомстве сообщили, что населенный пункт удалось занять в результате активных действий российских подразделений.

Также в Минобороны заявили, что украинские подразделения, не имея возможности войти в Купянск Харьковской области, предприняли попытку обозначить свое присутствие в городе. По данным ведомства, с помощью беспилотника ВСУ пытались установить украинский флаг на здании городской администрации. Украинский дрон и флаг уничтожили.

На днях российские войска освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области.