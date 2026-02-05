Армия России оставила Илону Маску матерное послание на «Гербере»

Российская армия оставила Илону Маску нецензурное послание на беспилотнике типа «Гербера» с установленным терминалом связи Starlink. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель» .

Такое же послание адресовано командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному как Мадяр.

Причиной стало решение Маска отключить Starlink на всей линии фронта, после чего с проблемами столкнулись обе стороны конфликта. В ВСУ начали собирать белые списки терминалов, которые, по замыслу украинского командования, продолжат работу.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил запуск первой очереди верифицированных терминалов. При этом часть украинских подразделений по-прежнему остаются без связи.

Ранее Маск назвал «слюнявым имбецилом» министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который обвинил его в зарабатывании на помощи российским военным.