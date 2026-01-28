Илон Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом» из-за Starlink

Американский миллиардер Илон Маск резко ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому после его высказываний о спутниковой системе Starlink. Свой комментарий бизнесмен оставил под постом в соцсети X .

Польский министр спросил Маска, почему тот не остановит «использование Starlink русскими», и обвинил предпринимателя в заработке на военных преступлениях.

«Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink — это хребет системы связи для украинских военных», — написал Маск в ответ.

Дискуссия разгорелась после заявлений властей Украины о том, что российские дроны «Италмас», по их данным, оснащают системами Starlink. По мнению экспертов, это может стать серьезной угрозой для всей Украины.

Ранее, в августе 2025 года, стало известно, что Польша не сможет финансировать работу Starlink для Украины из-за внутренних политических разногласий.