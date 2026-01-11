Армия России начала формировать плацдарм для наступления на Сумы

Российские войска пытаются создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Хотень в Сумской области, что потенциально может представлять угрозу для Сум. Об этом заявили в 78-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ Украины, сообщил 24 канал.

В бригаде уточнили, что на отдельных отрезках Северо-Слобожанского направления растет активность российских подразделений, в том числе с применением беспилотных систем.

Издание отмечает, что во время штурмовых действий российская пехота, как правило, пытается действовать через фланги. Украинские военные заявляют, что продолжают удерживать позиции и контролировать обстановку в районе.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал снятые с беспилотников кадры ударов с уничтожением противника в районе села Волчанские хутора Харьковской области и села Мирополье под Сумами.