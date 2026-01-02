Действующие в зоне спецоперации чеченские бойцы подразделений «Ахмат» продолжили ликвидацию украинских боевиков. Снятые с беспилотников кадры ударов с уничтожением противника в районе села Волчанские хутора Харьковской области и села Мирополье под Сумами опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что в Харьковской области операторы дронов заметили попытки противника спрятаться в частной застройке. После наведения на цели они направили беспилотники, которые уничтожили на месте шесть украинских боевиков.

Кадыров подчеркнул, что на этом участке работает батальон «Запад-Ахмат» вместе с сотрудниками Курчалоевского отделения МВД под руководством братьев Рустама и Исмаила Агуевых при взаимодействии с бойцами 128-й бригады.

На Сумском направлении бойцы подразделений спецназа «Ахмат» во взаимодействии с танковым полком уничтожили украинских пехотинцев точными ударами по их позициям в районе села Мирополье.

«Отработали отлично, без потерь и лишних движений», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что ВСУ добивались стабилизации на передовой, но перед слаженными действиями российских бойцов все усилия оказались бесполезны.

«На кадрах все результаты налицо. В таком режиме парни работают круглосуточно. Там, где мы, фашистам нет места», — подытожил Кадыров.

В конце декабря Минобороны сообщило об уничтожении зашедшей в лесной массив крупной группировке ВСУ, которую засек разведчик Владислав Болотов. На протяжении ночи он наблюдал за противником и получил данные о дальнейшем продвижении боевиков.

После этого офицер вывел свою группу и передал координаты расположения вражеской группы командованию. Все подразделение ВСУ уничтожили одним артиллерийским ударом.