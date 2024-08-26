Армия Польши оценила удары ВС России по Украине

ВС Польши: удары России по Украине оказались одними из самых интенсивных

Массированные удары ВС России высокоточным оружием по территории Украины были одними из самых интенсивных. Об этом сообщило оперативное командование армии Польши в соцсети X .

«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — отметили в публикации.

По данным польского оперативного командования, в скором времени состоится брифинг по результатам реагирования Варшавы на ракетные удары по Украине.

До этого ВС Польши подняли авиацию якобы из-за действий России на Украине, сообщало RT. Такие действия военные объяснили обеспечением безопасности воздушного пространства Польши.

Вооруженные силы России нанесли 26 августа массированный ракетный удар по украинским военным объектам после удара беспилотников ВСУ в Саратовской области. Взрывы прозвучали в Днепропетровской, Кропивницкой и Винницкой областях страны, а также в Киеве.