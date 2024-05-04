«Армия больных». Зеленского и Байдена предложили призвать в ВСУ | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 09:13 «Армия больных». Зеленского и Байдена предложили призвать в ВСУ Володин: Байден и Зеленский подходят под новые критерии призыва в ВСУ White House Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Под новые критерии призыва в ВСУ в первую очередь подойдут президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден. Об этом иронично заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, озаглавив свой пост «Армия больных».

Спикер ГД констатировал, что ВСУ по-прежнему испытывают острую нехватку живой силы — меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших оказались бесплодными. Поэтому больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, а также людей с некоторыми ментальными заболеваниями разрешили призывать на военную службу.

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«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — заметил Володин.

Он добавил, что авторы этого решения «отсидятся в кабинетах», а все остальные станут «расходным материалом», — которого на Украине все меньше.

Согласно новому указу украинского Минобороны, людей с легкими психическими заболеваниями смогут отправлять в тыл, а больных ВИЧ и раком в стойкой ремиссии — признавать полностью годными.