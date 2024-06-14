Армения решила не игнорировать саммит по Украине в Швейцарии

Власти Армении приняли приглашение на саммит по Украине в Швейцарии. В Бюргеншток поедет секретарь Совбеза республики Армен Григорян, сообщил сайту «Новости Армении» представитель его аппарата.

Григорян отправится в кантон Нидвальден 15 июня, в первый день саммита. После мероприятия он поедет в Париж. В аппарате секретаря Совбеза сообщили, что там запланировали рабочие встречи с его участием.

Другие страны СНГ, в отличие от Армении, отказались участвовать в украинском саммите в Швейцарии, равно как большинство государств Африки и Латинской Америки. Генсек ООН Антониу Гутерриш тоже решил не ехать в Бюргеншток. Немецкий политолог Кристофер Херстль заявил «Известиям», что этот саммит не имеет смысла.

Дискуссии в Швейцарии решили посвятить предложенной Украиной «формуле мира» в сокращенном формате. Из 10 пунктов оставят лишь три.