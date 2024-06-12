Гутерриш объяснил, почему не поедет на саммит по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш объяснил журналистам в Женеве, что не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине, поскольку на дни мероприятия у него уже были планы. Конкретики он не привел.

«У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя», — процитировало Гутерриша РИА «Новости».

На пресс-конференции он также подчеркнул, что поддерживает мирные инициативы по украинскому вопросу, основанные на уважении Устава ООН и на принципе территориальной целостности.

О том, что генерального секретаря ООН не будет на швейцарской конференции, ранее сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. При этом он заверил, что Организацию Объединенных Наций «представят на соответствующем уровне».

В среду, 12 июня, стало известно, что на саммит в Швейцарии поедет Индия. Правда, пока неизвестно, кто будет ее представлять.