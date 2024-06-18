Украинцы придумали обидные прозвища сотрудникам ТЦК и полиции

Жители подконтрольных Киеву районов Запорожской области начали обзывать сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции «оливками» и «семечками». Об этом в комментарии РИА «Новости » рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что таким образом жители предупреждают друг друга о возможных облавах силовиков в рамках объявленной на Украине мобилизации.

«Тэцэкашники работают в сопровождении отрядов украинской полиции. Первых в городе за цвет формы прозвали „зеленые“, или „оливки“, вторых — „черные“, или „семечки“», — пояснил Рогов.

На фоне объявленной на Украине мобилизации в Верховную раду внесли закон о расширении полномочий военной полиции. Адвокат Катерина Онищенко увидела в документе норму о вознаграждении гражданам за доносы на уклонистов и дезертиров.

Она подчеркнула, что фактически речь идет о материальных выплатах за предоставление адреса или информации о тех, кто не желает получать обязательную повестку или уже сбежал с поля боя и скрывается.