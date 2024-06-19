Снижение мобилизационного возраста на Украине с 25 лет до 21 года поможет омолодить армию. Об этом в эфире местного телеканала «Новости. Live» заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

«Я за понижение возрастного ценза. ВСУ — это о качестве, а не о количестве», — сказал он.

Украинский офицер отметил, что в ВСУ нуждаются в свежих молодых мыслях. Кудряшов также напомнил, что сейчас в стране затеяли множество реформ, в том числе о применении вооружения на передовой.

«В том числе включая использование FPV-дронов. Это то, что нам нужно, то, с чем может справиться молодое поколение», — пояснил он, призвав понизить возрастной ценз до 21 года.

На Украине в апреле снизили возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Указ об этом подписал Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин отмечал, что под давлением американской администрации украинские власти еще больше снизят порог — до 18 лет.