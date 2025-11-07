Апти Алаудинов заявил, что де-факто Россия уже победила в СВО

Россия уже победила в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант российской армии Апти Алаудинов. Его процитировал Telegram-канал «Россия — страна героев!» .

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал он.

По его словам, российской стороне еще многое нужно сделать, чтобы закрепить результат на бумаге.

«Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать», — объяснил генерал-лейтенант.

Ранее Апти Алаудинов обратился к США. Он призвал американцев понять, что Россия стремится к миру, а не к войне. Сейчас со страной «воюет весь блок НАТО».

Также в государстве не заинтересованы в территориях, ведь у России и так одна шестая часть суши. На самом деле россияне только желают, чтобы их дети жили в мирное время. Алаудинов выразил надежду, что жители США хотят того же.