«Пора понять». Алаудинов обратился к США

Американцам следует понять, что Россия стремится к миру, а не к войне. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он выступил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов медиафорума «Неделя с Ларри Джонсоном в Москве» на площадке издания.

«Это прокси-война, с нами сейчас воюет весь блок НАТО. Жителям Америки пора понять, что мы не хотим войны. У нас одна шестая часть суши, нам не нужна территория», — отметил Алаудинов.

По его словам, россияне стремятся, чтобы дети жили в мирное время. Командир спецназа «Ахмат» выразил надежду, что жители США хотят того же самого.

«Мы друг к другу должны ездить только в гости — это очень важно», — добавил он.

Ранее Алаудинов допустил начало демографической катастрофы на Украине. По его мнению, руководство республики безразлично относится к мужской части населения.