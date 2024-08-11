Росгвардия поразила танк Т-72 и два бронеавтомобиля «Козак» в Курской области

Бойцы Росгвардии ликвидировали на территории Суджанского района Курской области 12 бойцов ВСУ, а также Т-72 и два бронеавтомобиля «Козак». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения воздушной разведки сотрудники СОБР „Кмет“ Управления Росгвардии по Курской области выявили скопление техники и личного состава ВСУ в Суджанском районе. С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразила два бронеавтомобиля „Козак“, танк Т-72 и уничтожили 12 человек личного состава противника», — заявили в Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы обнаружили в лесополосе оборудованные позиции украинских боевиков. Расчет БПЛА было уничтожил еще до двух десятков боевиков.

Днем ранее стало известно, что Росгвардия присоединилась к ликвидации украинских диверсантов в приграничье. Бойцы выполняют задачи по охране правопорядка, защите важных объектов, поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ.