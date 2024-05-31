Почти 12 тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год
Андрей Воробьев: фонд «Защитники Отечества» принял 11,5 тысячи обращений
Подмосковному филиалу государственного фонда «Защитники Отечества» исполнился год. За это время он принял заявки от 11,5 тысячи человек. Сотрудники решили более 15 тысяч вопросов жителей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
«Нашему филиалу госфонда „Защитники Отечества“ — ровно год. Президент поручил поддерживать военнослужащих, помогать их семьям. К каждому человеку, к каждой семье — индивидуальный подход», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.
В фонде, помимо прочего, работают персональные помощники. Они приняли свыше 5,8 тысячи обращений, найдя решение для каждого вопроса.
«Спасибо председателю госфонда Анне Цивилевой, руководителю нашего регионального отделения Ольге Ермаковой и ее команде за неравнодушие, желание помочь», — отметил Андрей Воробьев.
Жители, которые обращаются за поддержкой в фонд, могут рассчитывать на помощь без «беготни», поскольку ее оказывают по принципу «одного окна» — комплексно в одном месте.
Консультацию предоставят юристы, врачи, психотерапевты, социальные работники и сотрудники МФЦ.
Чаще всего бойцы и их близкие обращались по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат за участие в спецоперации, реабилитации.
Андрей Воробьев
Подмосковный филиал государственного фонда располагается в Красногорске. Адрес: бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик». Номер телефона: +7 (498) 602-00-23.
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