Точные суммы и льготы. Как Подмосковье поддерживает военнослужащих в зоне СВО

Уникальный пункт обучения добровольцев, желающих заключить военный контракт на службу в зоне СВО, работает в Московской области. Мужчинам и их семьям положены льготы и выплаты, поддержка в непростых бытовых вопросах. Подробно об этом — в нашем материале.

О пункте военной подготовки в Балашихе Московский областной пункт подготовки военнослужащих работает в Балашихе. Его открыли в мае 2023 года. Любой житель России, независимо от региона, может обратиться в этот центр, здесь же пройти медицинскую комиссию, оформить все необходимые документы и заключить контракт: на год, три года или пять лет.

Для военнослужащих создали комфортные условия: предусмотрели проживание и трехразовое питание, оборудовали спортивный зал и уличный спортгородок. Мужчины получают экипировку, необходимую для выполнения боевых задач в зоне СВО, и проходят специальные курсы подготовки. Пункт подготовки расположен по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7 (495) 990-77-77.

Кроме того, запись на военную службу доступна через сайт госуслуг — в разделе «Военная служба по контракту».

Выплаты при подписании контракта в Подмосковье Военнослужащие получают от Подмосковья единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей при заключении контракта сроком не менее года. Оформить его нужно до наступления 31 декабря 2024-го. Кроме того, им положена разовая федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей.

Если контракт заключен до 31 июля 2024 года, военнослужащим полагается разовая федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей. Зарплата в период несения службы в зоне боевых действия начинается от 205 тысяч рублей.

Льготы при ранении

Выплата при получении ранения составляет три миллиона рублей. Точная сумма зависит от тяжести увечья. При легкой травме военнослужащий получает от 100 тысяч рублей, а в тяжелых случаях — до трех миллионов. Также бойцы СВО могут рассчитывать на страховую компенсацию за ранение. Ее сумма варьируется от 82 тысяч до 327 тысяч рублей. Для ее получения необходимо обратиться в военкомат, воинскую часть или СОГАЗ.

Кроме того, участникам СВО полагается выплата в четыре миллиона рублей при получении ранения, повлекшего инвалидность (с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении ранения). Еще одна льгота при получении увечья — бесплатная реабилитация в одном из лучших медицинских учреждений страны. Бойцы могут получить 21 день проживания в Центре реабилитации «Ясенки».

Семьям контрактников полагаются: Кредитные каникулы; Преимущества при сокращении в организации; Обучение детей на бюджетной основе в вузах; Внеочередное зачисление в детский сад; Бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка; Кружки и секции; Бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей; Приоритетное направление пожилых родителей в социальный стационар; Помощь в поиске работы; Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; Психологическая помощь; Юридическое консультирование.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 (495) 990-77-77 Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.