Американцы озаботились усовершенствованием танков из-за провала на Украине

WSJ узнала о смене стратегии США из-за уничтожения танков на Украине

Конфликт на Украине показал несовершенство американских и немецких танков. Производителям бронетехники пришлось изменить подход к работе, сообщила газета The Wall Street Journal .

Танки перестали считаться королями поля боя, заявил автор статьи. На Украине из-за распространения беспилотников эти мощные и шумные машины превратились в мишень для российских военных. Они уничтожали западную бронетехнику за несколько минут.

Аналитическая группа Oryx подсчитала, что по меньшей мере пятая часть переданных Украине Abrams и две трети Leopard уже уничтожены. Из-за этого украинские военные отправили десятки передовых западных танков в простой, а западные производители решили внести в свою продукцию конструктивные изменения.

«В ближайшей перспективе нам [США] абсолютно необходимо срочно внести некоторые коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований», — сказал глава Командования будущего армии Штатов Джеймс Рейни.

Подбитые российскими военными танки показали на выставке трофейной техники в Москве в мае 2024 года. Среди экспонатов — американские Bradley и Abrams.