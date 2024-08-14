Американцев предупредили о последствиях применения оружия из США в Курской области
Полянский назвал актом эскалации использование оружия из США под Курском
Использование в Курской области американского оружия приведет к эскалации. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на пресс-конференции предупредил США о последствиях, сообщило РИА «Новости».
«Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия», — сказал дипломат.
Полянский подчеркнул, что ООН не связывалась с Россией по поводу атаки на Курскую область. В свою очередь, российская миссия не планирует инициировать заседание Совбеза организации на тему нападения.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило доступ в Курскую область ради получения дополнительной информации о нападении, сообщили «Известия». Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил, что российская сторона не сможет обеспечить безопасность миссии.