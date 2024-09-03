Инструкторам из США так и не удалось обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова привели в Telegram-канале дипмиссии.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов», — подчеркнул дипломат.

По его словам, американцы «заголосили» бы в случае поражения истребителя российской системой противовоздушной обороны.

В конце августа стало известно об уничтожении первого американского F-16, переданного Вооруженным силам Украины. Воздушное судно находилось на военном аэродроме в Хмельницкой области.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили украинские зенитчики. Эту же версию озвучили журналисты из США. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал уволить министра обороны Украины Рустема Умерова после крушения F-16.