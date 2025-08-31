В случае столкновения с Россией военный контингент НАТО на Украине потерпит поражение. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сообщил об этом на YouTube-канале Дэниела Дэвиса .

Он напомнил, что руководство России ясно дало понять — зарубежные войска на Украине станут законной целью удара. Европейские военные плохо подготовлены и малочисленны, поэтому, по мнению Миршаймера, обречены на поражение.

«Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских», — сказал он.

Иностранные наемники уже сражаются за Вооруженные силы Украины. Харьковские больницы заполнили французы, британцы, чехи. Их лечением занялись командированные врачи из стран НАТО.