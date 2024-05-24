Американский наемник объяснил, почему сражения на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке

Наемник из США заявил, что сражаться на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке

Американский наемник заявил, что участвовать в боевых действиях на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в беседе с изданием Business Insider .

По его словам, воевавшие ранее по контракту солдаты привыкли, что у их войск есть преимущество в оружии и численности. Однако на Украине они оказываются в меньшинстве, а также испытывают дефицит вооружений. Когда военный вступает в ряды ВСУ, то не ожидает, что это окажется настолько опасно для жизни.

«Я постоянно вижу [военных], которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти <…> Даже если ты находишься за <…> мили <…> линии фронта, тебя может достать эта <…> ракета прямо оттуда», — сказал он.

Он отметил, что конфликт на Украине отличается от ситуации на Ближнем Востоке. Бойцам ВСУ трудно укрыться в безопасном месте из-за активного применения беспилотников, дальнобойного оружия и артиллерии.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников назвал печальной участь французских наемников в рядах ВСУ. Он напомнил, что во Франции официально запретили наемничество.