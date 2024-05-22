Во Франции устроили набор солдат для отправки на Украину. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что участь всех иностранных наемников печальна.

«В любом случае финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы прикрытиями они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Студенников напомнил, что официально во Франции запрещено наемничество. Несмотря на это, там устроили агитационную кампанию по набору бойцов интернационального легиона теробороны Украины и автономных подразделений. По словам дипломата, такие объявления опубликовали на сайте и в соцсетях украинского посольства.

Он напомнил, что в январе при ударе по пункту дислокации в Харьковской области погибли десятки французских наемников. По словам Студенникова, это не единственный случай. Он сообщил, что в зоне проведения спецоперации неоднократно гибли французы.

МИД Франции не признал участия своих граждан в украинском конфликте. Аналитик Ксавье Моро объяснил, что власти не подтвердят их принадлежность, потому что наемничество в этой стране уголовно наказуемо.