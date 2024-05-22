Печальный финал пообещали всем французским наемникам на Украине
МИД России: французских наемников на Украине ждет печальный финал
Во Франции устроили набор солдат для отправки на Украину. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что участь всех иностранных наемников печальна.
«В любом случае финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы прикрытиями они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Студенников напомнил, что официально во Франции запрещено наемничество. Несмотря на это, там устроили агитационную кампанию по набору бойцов интернационального легиона теробороны Украины и автономных подразделений. По словам дипломата, такие объявления опубликовали на сайте и в соцсетях украинского посольства.
Он напомнил, что в январе при ударе по пункту дислокации в Харьковской области погибли десятки французских наемников. По словам Студенникова, это не единственный случай. Он сообщил, что в зоне проведения спецоперации неоднократно гибли французы.
МИД Франции не признал участия своих граждан в украинском конфликте. Аналитик Ксавье Моро объяснил, что власти не подтвердят их принадлежность, потому что наемничество в этой стране уголовно наказуемо.