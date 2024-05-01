Американский экс-разведчик предсказал полноценное отступление ВСУ | 360°

01 мая 2024, 07:26
Американский экс-разведчик предсказал полноценное отступление ВСУ
Экс-разведчик Риттер: Сырскому придется организовать масштабное отступление ВСУ
Украинская армия находится в тяжелом положении, и за тактическими отходами ВСУ в зоне спецоперации последует стратегическое отступление. Об этом Youtube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Отставной военный прокомментировал интервью главкома ВСУ Александра Сырского, который признал непростое положение армии на передовой и подтвердил информацию о тактическом отходе подразделений на Авдеевском направлении.
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«То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил», — рассказал Риттер.
Он предположил, что ВСУ будут и дальше организовывать тактические отходы, которые перерастут в стратегическое отступление. По мнению экс-разведчика, из-за дефицита кадров украинская армия не сможет удерживать оборонительные позиции. Американский военный заключил, что ВС России удастся освободить весь Донбасс.
Ранее об интервью Сырского высказался американский предприниматель Илон Маск. Основатель Tesla и SpaceX отметил, что в конфликте нерешенным остался только вопрос Одессы.
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