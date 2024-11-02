Американский беженец получил российское гражданство

Полицейские выдали российский паспорт политическому беженцу из США Джону Роблесу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком. После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий», — написала Волк.

В ответном слове американец назвал Россию своим домом. Он поблагодарил полицейских и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь мечты о российском гражданстве.

Ранее паспорт РФ попросил военнопленный боец Вооруженных сил Украины по имени Александр. Он завил, что на родине «уже нечего делать». По его словам, такая ситуация сложилась из-за действий правительства, которое все разворовывает.