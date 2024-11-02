Американский беженец получил российское гражданство
МВД выдало паспорт РФ политическому беженцу из США Роблесу
Полицейские выдали российский паспорт политическому беженцу из США Джону Роблесу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком. После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий», — написала Волк.
В ответном слове американец назвал Россию своим домом. Он поблагодарил полицейских и органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь мечты о российском гражданстве.
Ранее паспорт РФ попросил военнопленный боец Вооруженных сил Украины по имени Александр. Он завил, что на родине «уже нечего делать». По его словам, такая ситуация сложилась из-за действий правительства, которое все разворовывает.