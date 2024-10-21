Американские танки впервые засветились в Курской области

«РВ»: ВСУ ввели в Суджанский район Курской области американский танк Abrams

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные впервые применили в Курской области танк Abrams. Американская техника разнесла дома в Суджанском районе, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Дрон снял Abrams в селе Новоивановка. Танк под прикрытием боевой машины пехоты Bradley ехал по дороге и обстреливал частные дома.

Военкоры сообщили, что техника принадлежит 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Командование экстренно перебросило часть этого подразделения с Покровского направления в Курскую область. По информации журналистов, российские военные уже уничтожали в этом регионе БМП Bradley, но танк Abrams засекли впервые.

ВСУ проникли в Курскую область в начале августа. За несколько месяцев до этого Атлантический совет провел военную игру с участием бывшего посла США в России Майкла Макфола, анализируя последствия будущего вторжения.

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