Дрон снял Abrams в селе Новоивановка. Танк под прикрытием боевой машины пехоты Bradley ехал по дороге и обстреливал частные дома.

Военкоры сообщили, что техника принадлежит 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Командование экстренно перебросило часть этого подразделения с Покровского направления в Курскую область. По информации журналистов, российские военные уже уничтожали в этом регионе БМП Bradley, но танк Abrams засекли впервые.

ВСУ проникли в Курскую область в начале августа. За несколько месяцев до этого Атлантический совет провел военную игру с участием бывшего посла США в России Майкла Макфола, анализируя последствия будущего вторжения.