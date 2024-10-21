Американские танки впервые засветились в Курской области

Военкоры сообщили, что техника принадлежит 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Командование экстренно перебросило часть этого подразделения с Покровского направления в Курскую область. По информации журналистов, российские военные уже уничтожали в этом регионе БМП Bradley, но танк Abrams засекли впервые.
ВСУ проникли в Курскую область в начале августа. За несколько месяцев до этого Атлантический совет провел военную игру с участием бывшего посла США в России Майкла Макфола, анализируя последствия будущего вторжения.
Российские штурмовики захватили «подземный город» ВСУ
Капремонт дома № 5 на Станционной улице в Мытищах завершат на следующей неделе
Николас Кейдж призвал артистов бороться с ИИ
Забирали паспорта и телефоны. На ферме под Ростовом держали 18 рабов
Детский сад в микрорайоне № 17А в Мытищах возведут к концу года
Британский журналист получил временное убежище в РФ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте