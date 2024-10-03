Kp.ru: в феврале в НАТО провели военную игру о вторжении ВСУ в Курскую область

Появились новые сведения о вторжении ВСУ в Курскую область. Как сообщил сайт kp.ru , подробности узнали из документов бывшего посла США в России Майкла Макфола.

По данным журналистов, в феврале этого года Атлантический совет провел военную игру, в которой поучаствовали экс-посол США на Украине Джон Хербст и сам Макфол.

Целью мероприятия стал просчет реакции России на два варианта развития событий: начало диалога о вступлении Украины в Североатлантический альянс и прорыв украинской армии, под которым имелось в виду вторжение в Курскую область.

Ожидалось, что случится внутренняя дестабилизация в России, удар по репутации правительства, а также провокация на применение ядерных вооружений.

Как рассказал член Общественной палаты России Илья Ремесло, Макфол и его команда активно отрабатывали вариант дестабилизации России после действий ВСУ. Однако ожидаемого результата не случилось, вторжение не достигло поставленных США целей, а только заставило украинскую армию потерять десятки тысяч военных.